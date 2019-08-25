Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.