Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»
В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».
В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».
Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив
В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.
|Дэвид Вагнер
|Нико Ковач
|Роберт Левандовски
|20′
|Роберт Левандовски
|50′
|Роберт Левандовски(Кингсли Коман)
|75′
|35
|Александр Нюбель
|1
|Мануэль Нойер
|5
|Матия Настасич
|4
|Никлас Зюле
|20
|Джонджо Кенни
|5
|Бенжамен Павар
|24
|Бастиан Очипка
|27
|Давид Алаба
|2
|Уэстон Маккенни
|32
|Джошуа Киммих
|17
|Бенжамен Стамбули
|24
|Корентен Толиссо
|18
|Даниэль Калиджури
|29
|Кингсли Коман
|19
|Гвидо Бургшталлер
|9
|Роберт Левандовски
|6
|Омар Маскарель
59′
|21
|Люка Эрнандез
77′
|26
|Салиф Сане
|8
|Хави Мартинес
|9
|Бенито Раман
51′
|22
|Серж Гнабри
57′
|15
|Ахмед Кутуджу
|10
|Филиппе Коутинью
|25
|Амин Харит
86′
|25
|Томас Мюллер
57′
|37
|Мюнир-Левент Мерджан
|14
|Иван Перишич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)