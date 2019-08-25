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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».

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Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.

«Бавария», набрав четыре очка, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке-04» — на 12-м месте в таблице.

В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.

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Шальке-04
0:3
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 224.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Veltins-Arena
Главные тренеры
Дэвид ВагнерНико Ковач
Голы
Роберт Левандовски20′
Роберт Левандовски50′
Роберт Левандовски(Кингсли Коман)75′
Составы команд
35Александр Нюбель
1Мануэль Нойер
5Матия Настасич
4Никлас Зюле
20Джонджо Кенни
5Бенжамен Павар
24Бастиан Очипка
27Давид Алаба
2Уэстон Маккенни
32Джошуа Киммих
17Бенжамен Стамбули
24Корентен Толиссо
18Даниэль Калиджури
29Кингсли Коман
19Гвидо Бургшталлер
9Роберт Левандовски
6Омар Маскарель
59′
21Люка Эрнандез
77′
26Салиф Сане
8Хави Мартинес
9Бенито Раман
51′
22Серж Гнабри
57′
15Ахмед Кутуджу
10Филиппе Коутинью
25Амин Харит
86′
25Томас Мюллер
57′
37Мюнир-Левент Мерджан
14Иван Перишич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
11Фолы10
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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