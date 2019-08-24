Киевское «Динамо» потеряло очки в матче с худшей командой УПЛ

В матче 5-го тура украинской Премьер-Лиги киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Олимпиком» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Этот матч стал первым для «Динамо» под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко.