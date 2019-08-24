Киевское «Динамо» потеряло очки в матче с худшей командой УПЛ
В матче 5-го тура украинской
В матче 5-го тура украинской
Счёт был открыт на 52-й минуте. Автором гола Сергей Политыло, которому ассистировал Максим Тейксейра. «Динамо» отыгралось на 63-й минуте благодаря голу Виктора Цыганкова с передачи Владимира Шепелева. Команды доигрывали матч в неполных составах
«Динамо», набрав семь очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Олимпик» набрал своё первое очко в сезоне и занимает последнее, 12-е место.