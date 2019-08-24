Брестское «Динамо» разгромило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Уже к финишу первого тайма все вопросы о победителе были сняты. Сначала у брестчан отличились Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, а затем хет-трик оформил Павел Нехайчик, в составе гостей гол забил Илья Шкурин — 5:1. В конце второй половины игры соперники обменялись голами — у динамовцев мяч забил Алексей Хобленко, у минчан во второй раз отличился Илья Шкурин.
Также сегодня футболисты «Витебска» на своей арене разошлись миром с гродненским «Неманом» — 0:0.
Результаты матчей, состоявшихся 23 августа: «Дняпро» (Могилев) — «Минск» — 1:0, «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1.
Еще 3 игры состоятся в воскресенье, 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 40 (16), «Шахтер» — 37 (16).