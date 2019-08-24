Брестское «Динамо» разгромило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Уже к финишу первого тайма все вопросы о победителе были сняты. Сначала у брестчан отличились Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, а затем хет-трик оформил Павел Нехайчик, в составе гостей гол забил Илья Шкурин — 5:1. В конце второй половины игры соперники обменялись голами — у динамовцев мяч забил Алексей Хобленко, у минчан во второй раз отличился Илья Шкурин.