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24 августа, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» разгромило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты брестского «Динамо» одержали крупную победу над минским «Энергетиком-БГУ» в домашнем матче 19-го тура — 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Уже к финишу первого тайма все вопросы о победителе были сняты. Сначала у брестчан отличились Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, а затем хет-трик оформил Павел Нехайчик, в составе гостей гол забил Илья Шкурин — 5:1. В конце второй половины игры соперники обменялись голами — у динамовцев мяч забил Алексей Хобленко, у минчан во второй раз отличился Илья Шкурин.

Также сегодня футболисты «Витебска» на своей арене разошлись миром с гродненским «Неманом» — 0:0.

Результаты матчей, состоявшихся 23 августа: «Дняпро» (Могилев) — «Минск» — 1:0, «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1.

Еще 3 игры состоятся в воскресенье, 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проэкзаменует мозырскую «Славию», занимающий третье место «Шахтер» в Солигорске примет гостей из «Гомеля», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с «Городеей», которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское «Динамо».

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 40 (16), «Шахтер» — 37 (16).

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