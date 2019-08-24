«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче Эредивизии с «Хераклесом»

Источник: РИА "Новости"

Гости открыли счёт в середине второго тайма. Автором гола стал Брайан Линссен, которому ассистировал Макс Кларк. Впрочем, «Хераклес» ушёл от поражения благодаря голу Сирила Дессерта на 80-й минуте.

«Витесс», набрав восемь очков, поднялся на второе место в турнирной таблице нидерландского национального чемпионата. «Хераклес» (2) — на 14-м месте.