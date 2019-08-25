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00:02 (мск), источник: ТАСС

«Фиорентина» и «Наполи» забили на двоих семь голов в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 24 августа. «Наполи» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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Источник: Reuters

В составе победителей дублем отметился Лоренцо Инсинье (43-я и 67-я минуты), первый гол итальянец забил с пенальти, по одному мячу на счету Дриса Мертенса (38) и Хосе Кальехона (56). У «Фиорентины» гол с пенальти забил Эрик Пульгар (9), также отличились Никола Миленкович (52) и Кевин-Принс Боатенг (65).

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Инсинье впервые в карьере принял участие в четырех голах в одном матче, дважды забив и отдав две результативные передачи.

Ранее в субботу в матче открытия чемпионата «Парма» со счетом 0:1 уступила в домашней встрече чемпиону страны «Ювентусу».

В следующем туре «Наполи» примет «Ювентус» 31 августа, «Фиорентина» днем позднее сыграет в гостях с «Дженоа».

Фиорентина
3:4
Первый тайм: 1:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 124.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаКарло Анчелотти
Голы
Эрик Пульгар9′
Дрис Мертенс(Лоренцо Инсинье)38′
Никола Миленкович(Эрик Пульгар)51′
Лоренцо Инсинье42′
Кевин-Принс Боатенг(Гаэтано Кастровилли)65′
Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)56′
Лоренцо Инсинье(Хосе Кальехон)67′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Алекс Мерет
4Никола Миленкович
22Джованни Ди Лоренцо
20Херман Пеццела
90+5′
26Калиду Кулибали
21Поль Лирола
44Константинос Манолас
23Лоренцо Венути
8Фабиан Руис
8Гаэтано Кастровилли
20Петр Зелиньски
90+1′
78Эрик Пульгар
7Хосе Кальехон
19′
25Федерико Кьеза
24Лоренцо Инсинье
5Милан Бадель
73′
6Мариу Руй
24′71′
24Марко Бенасси
31Фаузи Гулям
11Риккардо Соттиль
77′
5Маркес Лоурейру Аллан
19′71′
7Франк Рибери
12Эльиф Эльмас
28Душан Влахович
61′
14Дрис Мертенс
84′
10Кевин-Принс Боатенг
90+3′
23Эльсеид Хюсай
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
19Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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