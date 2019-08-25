«Фиорентина» и «Наполи» забили на двоих семь голов в матче чемпионата Италии по футболу

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В составе победителей дублем отметился Лоренцо Инсинье (43-я и 67-я минуты), первый гол итальянец забил с пенальти, по одному мячу на счету Дриса Мертенса (38) и Хосе Кальехона (56). У «Фиорентины» гол с пенальти забил Эрик Пульгар (9), также отличились Никола Миленкович (52) и Кевин-Принс Боатенг (65).

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Инсинье впервые в карьере принял участие в четырех голах в одном матче, дважды забив и отдав две результативные передачи.

Ранее в субботу в матче открытия чемпионата «Парма» со счетом 0:1 уступила в домашней встрече чемпиону страны «Ювентусу».