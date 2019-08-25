«Фиорентина» и «Наполи» забили на двоих семь голов в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 24 августа. «Наполи» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.
ТАСС, 24 августа. «Наполи» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей дублем отметился Лоренцо Инсинье (43-я и 67-я минуты), первый гол итальянец забил с пенальти, по одному мячу на счету Дриса Мертенса (38) и Хосе Кальехона (56). У «Фиорентины» гол с пенальти забил Эрик Пульгар (9), также отличились Никола Миленкович (52) и
Ранее в субботу в матче открытия чемпионата «Парма» со счетом 0:1 уступила в домашней встрече чемпиону страны «Ювентусу».
В следующем туре «Наполи» примет «Ювентус» 31 августа, «Фиорентина» днем позднее сыграет в гостях с «Дженоа».
|Винченцо Монтелла
|Карло Анчелотти
|Эрик Пульгар
|9′
|Дрис Мертенс(Лоренцо Инсинье)
|38′
|Никола Миленкович(Эрик Пульгар)
|51′
|Лоренцо Инсинье
|42′
|Кевин-Принс Боатенг(Гаэтано Кастровилли)
|65′
|Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)
|56′
|Лоренцо Инсинье(Хосе Кальехон)
|67′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Алекс Мерет
|4
|Никола Миленкович
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|20
|Херман Пеццела
90+5′
|26
|Калиду Кулибали
|21
|Поль Лирола
|44
|Константинос Манолас
|23
|Лоренцо Венути
|8
|Фабиан Руис
|8
|Гаэтано Кастровилли
|20
|Петр Зелиньски
90+1′
|78
|Эрик Пульгар
|7
|Хосе Кальехон
19′
|25
|Федерико Кьеза
|24
|Лоренцо Инсинье
|5
|Милан Бадель
73′
|6
|Мариу Руй
24′71′
|24
|Марко Бенасси
|31
|Фаузи Гулям
|11
|Риккардо Соттиль
77′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
19′71′
|7
|Франк Рибери
|12
|Эльиф Эльмас
|28
|Душан Влахович
61′
|14
|Дрис Мертенс
84′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
90+3′
|23
|Эльсеид Хюсай
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)