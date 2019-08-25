«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных
В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Сельты» Габриэль Фернандес, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Денис Суарес.
В другом матче 2-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия на 6-й минуте после передачи хавбека Андера Капы. До перерыва счёт сравнял форвард «Хетафе» Хайме Мата, голевой пас отдал защитник Марк Кукурелья.
|Фран Эскриба
|Марселино Гарсия Тораль
|Габриэль Фернандес
|15′
|Денис Суарес
|90′
|13
|Рубен Бланко
|13
|Яспер Силлессен
|4
|Нестор Араухо
|14
|Хосе Гайя
62′
|15
|Лукас Оласа
48′
|18
|Даниэль Васс
|18
|Джозеф Айду
|24
|Эсекиэль Гарай
|20
|Кевин Васкес
|6
|Жоффре Кондогбья
|6
|Денис Суарес
|10
|Даниэль Парехо
90+1′
|8
|Фран Бельтран
|7
|Гонсалу Гедеш
|14
|Станислав Лоботка
|9
|Кевин Гамейро
|10
|Яго Аспас
90′
|5
|Габриэл Паулиста
61′
|2
|Уго Мальо
|12
|Муктар Диакаби
|19
|Габриэль Фернандес
74′
|21
|Кристиано Пиччини
67′
|22
|Санти Мина
|20
|Ферран Торрес
|23
|Брайс Мендес
78′
|22
|Макси Гомес
61′
|24
|Папе Шейх
|19
|Морено Родриго
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)