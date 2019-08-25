«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных

Источник: РИА "Новости"

Автором единственного гола стал нападающий «Сельты» Габриэль Фернандес, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Денис Суарес.

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Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В другом матче 2-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.