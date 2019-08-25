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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных

В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"

Автором единственного гола стал нападающий «Сельты» Габриэль Фернандес, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Денис Суарес.

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Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

В другом матче 2-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия на 6-й минуте после передачи хавбека Андера Капы. До перерыва счёт сравнял форвард «Хетафе» Хайме Мата, голевой пас отдал защитник Марк Кукурелья.

Сельта
1:0
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 224.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Фран ЭскрибаМарселино Гарсия Тораль
Голы
Габриэль Фернандес15′
Нереализованные пенальти
Денис Суарес90′
Составы команд
13Рубен Бланко
13Яспер Силлессен
4Нестор Араухо
14Хосе Гайя
62′
15Лукас Оласа
48′
18Даниэль Васс
18Джозеф Айду
24Эсекиэль Гарай
20Кевин Васкес
6Жоффре Кондогбья
6Денис Суарес
10Даниэль Парехо
90+1′
8Фран Бельтран
7Гонсалу Гедеш
14Станислав Лоботка
9Кевин Гамейро
10Яго Аспас
90′
5Габриэл Паулиста
61′
2Уго Мальо
12Муктар Диакаби
19Габриэль Фернандес
74′
21Кристиано Пиччини
67′
22Санти Мина
20Ферран Торрес
23Брайс Мендес
78′
22Макси Гомес
61′
24Папе Шейх
19Морено Родриго
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)8
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
8Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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