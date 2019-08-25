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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

«У нас не получалось играть в обороне, это очевидно. Мы были медленны в прессинге, но, когда «Фиорентина» немного сбросила темп, нам удалось хорошо контролировать мяч. Пропустили три гола, но забили четыре на выезде, что является хорошим результатом.

Здесь никогда нашей команде не было легко, это напряжённая и часто враждебная атмосфера. Но после 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно. Конечно, не очень приятно слышать оскорбления на протяжении всего матча, особенно учитывая, что мой отец был большим поклонником клуба. Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов", — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Фиорентина
3:4
Первый тайм: 1:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 124.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаКарло Анчелотти
Голы
Эрик Пульгар9′
Дрис Мертенс(Лоренцо Инсинье)38′
Никола Миленкович(Эрик Пульгар)51′
Лоренцо Инсинье42′
Кевин-Принс Боатенг(Гаэтано Кастровилли)65′
Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)56′
Лоренцо Инсинье(Хосе Кальехон)67′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Алекс Мерет
4Никола Миленкович
22Джованни Ди Лоренцо
20Херман Пеццела
90+5′
26Калиду Кулибали
21Поль Лирола
44Константинос Манолас
23Лоренцо Венути
8Фабиан Руис
8Гаэтано Кастровилли
20Петр Зелиньски
90+1′
78Эрик Пульгар
7Хосе Кальехон
19′
25Федерико Кьеза
24Лоренцо Инсинье
5Милан Бадель
73′
6Мариу Руй
24′71′
24Марко Бенасси
31Фаузи Гулям
11Риккардо Соттиль
78′
5Маркес Лоурейру Аллан
19′72′
7Франк Рибери
12Эльиф Эльмас
28Душан Влахович
61′
14Дрис Мертенс
84′
10Кевин-Принс Боатенг
90+3′
23Эльсеид Хюсай
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)15
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
21Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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