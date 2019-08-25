Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
«У нас не получалось играть в обороне, это очевидно. Мы были медленны в прессинге, но, когда «Фиорентина» немного сбросила темп, нам удалось хорошо контролировать мяч. Пропустили три гола, но забили четыре на выезде, что является хорошим результатом.
Здесь никогда нашей команде не было легко, это напряжённая и часто враждебная атмосфера. Но после 90 минут оскорблений и ругательств я повернулся к фанатам и предложил им просто пойти домой, видя, что уже поздно. Конечно, не очень приятно слышать оскорбления на протяжении всего матча, особенно учитывая, что мой отец был большим поклонником клуба. Я снимаю шляпу перед большинством болельщиков «Фиорентины», но прямо за моей скамейкой сидело несколько идиотов", — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
|Винченцо Монтелла
|Карло Анчелотти
|Эрик Пульгар
|9′
|Дрис Мертенс(Лоренцо Инсинье)
|38′
|Никола Миленкович(Эрик Пульгар)
|51′
|Лоренцо Инсинье
|42′
|Кевин-Принс Боатенг(Гаэтано Кастровилли)
|65′
|Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)
|56′
|Лоренцо Инсинье(Хосе Кальехон)
|67′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Алекс Мерет
|4
|Никола Миленкович
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|20
|Херман Пеццела
90+5′
|26
|Калиду Кулибали
|21
|Поль Лирола
|44
|Константинос Манолас
|23
|Лоренцо Венути
|8
|Фабиан Руис
|8
|Гаэтано Кастровилли
|20
|Петр Зелиньски
90+1′
|78
|Эрик Пульгар
|7
|Хосе Кальехон
19′
|25
|Федерико Кьеза
|24
|Лоренцо Инсинье
|5
|Милан Бадель
73′
|6
|Мариу Руй
24′71′
|24
|Марко Бенасси
|31
|Фаузи Гулям
|11
|Риккардо Соттиль
78′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
19′72′
|7
|Франк Рибери
|12
|Эльиф Эльмас
|28
|Душан Влахович
61′
|14
|Дрис Мертенс
84′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
90+3′
|23
|Эльсеид Хюсай
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|21
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)