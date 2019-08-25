Тренеры «Ордабасы» и «Шахтера» высказались о скандальном матче 24-го тура КПЛ

«Давайте честно скажем, игра должна была закончиться 7:2 или 8:2 в нашу пользу, мы очень здорово настроились на игру. Конечно, пропустили очень плохие голы, имея такого уровня защитников в центре обороны — и пропустить такие нелепые голы, чего ни в коем случае позволять нельзя. Но, с другой стороны, мы потом перестроились и дожали соперника, очень много моментов не реализовали, я думаю что вратарь “Шахтера” сыграл, наверное, лучшую игру в своей жизни, он однозначно сделал семь-восемь сэйвов. Мы заслуженно победили, и неважно, когда мы забили победный гол — на 93-й или 94-й минуте, мы все равно заслуженно выиграли. Наша команда очень стабильно играет в обороне, но много нелепых голов пропускаем, это проблема, будем с этим разбираться. Очень важные три очка, мы остаемся в гонке и будем до конца биться», — приводит слова Цхададзе официальный сайт клуба.