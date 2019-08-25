Тренеры «Ордабасы» и «Шахтера» высказались о скандальном матче 24-го тура КПЛ

«Давайте честно скажем, игра должна была закончиться 7:2 или 8:2 в нашу пользу, мы очень здорово настроились на игру. Конечно, пропустили очень плохие голы, имея такого уровня защитников в центре обороны — и пропустить такие нелепые голы, чего ни в коем случае позволять нельзя. Но, с другой стороны, мы потом перестроились и дожали соперника, очень много моментов не реализовали, я думаю что вратарь “Шахтера” сыграл, наверное, лучшую игру в своей жизни, он однозначно сделал семь-восемь сэйвов. Мы заслуженно победили, и неважно, когда мы забили победный гол — на 93-й или 94-й минуте, мы все равно заслуженно выиграли. Наша команда очень стабильно играет в обороне, но много нелепых голов пропускаем, это проблема, будем с этим разбираться. Очень важные три очка, мы остаемся в гонке и будем до конца биться», — приводит слова Цхададзе официальный сайт клуба.
«Очень сложно комментировать такую игру, я не собираюсь говорить о судействе, я не такой человек, который это обсуждает. Мои игроки были дисциплинированными, играли с хорошей самоотдачей, играли интересно и осмысленно. Жалко, что мы не одержали победу, при счете 2:1 мы пропустили гол, а нужно было удержать нужный нам счет через контроль мяча, но пропустили элементарный гол, после которого счет в матче сравнялся. А в конце матча качество футбола снизилось, а дальше я не собираюсь комментировать. Я думаю, мы заслуживали большего в этой игре», — сказал Костов.
Отметим, в параллельном матче «Тобол» со счетом 2:0 обыграл «Атырау». Сегодня, 25 августа, пройдут остальные четыре игры 24-го тура: в 19:00 по времени Нур-Султана стартуют встречи «Кайсар» — «Жетысу» и «Астана» — «Тараз», а в 20:00 — «Кайрат» — «Окжетпес» и «Актобе» — «Иртыш».