Казахстанский футболист забил гол ударом со своей половины поля
«Махтаарал» победил «Кайрат-Жастар» в выездном матче 18-го тура первой казахстанской лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
«Махтаарал» победил «Кайрат-Жастар» в выездном матче 18-го тура первой казахстанской лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Фаррух Шотурсунов (5), Адилет Абденаби (8) и Абылайхан Махамбетов (89). При этом очень красивый гол забил Махамбетов, которому удался точный удар со своей половины поля.
Благодаря этой победе «Махтаарал» с 23 очками закрепился на девятом месте, а «Кайрат-Жастар» расположился на ступеньку выше, имея в активе на один балл больше. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
Добавим, что 28-летний Махамбетов стал автором первого мяча