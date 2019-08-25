Казахстанский футболист забил гол ударом со своей половины поля

Встреча в Алматы завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Фаррух Шотурсунов (5), Адилет Абденаби (8) и Абылайхан Махамбетов (89). При этом очень красивый гол забил Махамбетов, которому удался точный удар со своей половины поля.

Благодаря этой победе «Махтаарал» с 23 очками закрепился на девятом месте, а «Кайрат-Жастар» расположился на ступеньку выше, имея в активе на один балл больше. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Добавим, что 28-летний Махамбетов стал автором первого мяча премьер-лиги сезона-2019. Тогда он выступал за «Жетысу», а в летнее трансферное окно перебрался в «Махтаарал».