Рамос: Неймар входит в тройку лучших футболистов в мире
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
По информации СМИ, 27-летнего бразильца сейчас пытаются приобрести «Реал» и каталонская «Барселона».
«Неймар —
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.