Рамос: Неймар входит в тройку лучших футболистов в мире

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По информации СМИ, 27-летнего бразильца сейчас пытаются приобрести «Реал» и каталонская «Барселона».

«Неймар — топ-футболист. Он входит в тройку лучших в мире. Говорить о возможных трансферах — это неуважение к великому клубу. Такие вещи всегда обсуждаются в контексте с “Реалом”, тем более когда трансферное окно ещё открыто. Игроки должны быть невозмутимы в таких ситуациях», — приводит слова Рамоса Goal.