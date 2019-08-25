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11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос: Неймар входит в тройку лучших футболистов в мире

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

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Источник: Reuters

По информации СМИ, 27-летнего бразильца сейчас пытаются приобрести «Реал» и каталонская «Барселона».

«Неймар — топ-футболист. Он входит в тройку лучших в мире. Говорить о возможных трансферах — это неуважение к великому клубу. Такие вещи всегда обсуждаются в контексте с “Реалом”, тем более когда трансферное окно ещё открыто. Игроки должны быть невозмутимы в таких ситуациях», — приводит слова Рамоса Goal.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

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