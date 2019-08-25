В «Барселоне» разочарованы игрой Гризманна

— В матче с «Атлетиком» Гризманн не произвел большого впечатления — констатировал Вальверде в интервью As. — Он не участвовал в игре настолько, насколько может это делать. Мы ждем от него большего, и в первую очередь хотим видеть от него больше обострений и инициативности. Антуан только начинает свой путь в «Барселоне» и я надеюсь, в следующих матчах он лучше войдет в игру.