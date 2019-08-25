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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Три гола-красавца помогли «Астане» разгромить «Тараз» и обойти «Кайрат» в КПЛ

«Астана» разгромила «Тараз» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Футболисты «Астаны» вышли вперед на 18-й минуте, а автором мяча стал форвард сборной Кюрасао Рангело Янга. Второй мяч в ворота «Тараза» на 57-й минуте забил казахстанский полузащитник Дидар Жалмукан, причем сделал он это «ножницами». Следом «Астана» забила еще один гол-красавиц, на этот раз отличился форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев. А довершили разгром гостей хорват Марин Томасов, гол которого также получился очень красивым, и Жалмукан, оформивший дубль.

Стоит отметить, что команды заканчивали матч вдесятером: на 67-й минуте были удалены Жарко Томашевич из «Астаны» и Серж Ньюадзи из «Тараза».

Благодаря этой победе «Астана» набрала 47 очков и обошла «Кайрат», который в эти минуты играет с «Окжетпесом», в турнирной таблице КПЛ. Пока «Астана» располагается на второй строчке, «Кайрат» — на третьей, а лидирует в чемпионате «Тобол», набравший 49 баллов, но сыгравший на один матч больше, чем столичная команда.

Напомним, ранее в матчах 24-го тура «Тобол» победил «Атырау» со счетом 2:0, а «Ордабасы» вырвал победу у «Шахтера» — 3:2.

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