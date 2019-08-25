«Жетысу» обыграл «Кайсар» и одержал пятую победу подряд в КПЛ

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. С полной статистикой матча можно ознакомиться здесь. Авторами мячей у победителей стали Ненад Адамович (22-я минута) и Мантас Куклис (79-я).

Благодаря этой победе, которая стала для «Жетысу» пятой подряд, талдыкорганская команда набрала 41 балл и продолжает занимать пятую строчку в КПЛ. «Кайсар» же с 37-ю очками идет следом.