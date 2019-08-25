Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы. Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.