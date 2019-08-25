Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.
В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы. Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.
«Манчестер Сити», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице
|Эдди Хоуи
|Хосеп Гвардьола
|Каллум Уилсон
|45+3′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|15′
|Рахим Стерлинг(Давид Сильва)
|43′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|64′
|12
|Аарон Рамсдейл
|31
|Эдерсон
13′
|3
|Стив Кук
|11
|Александр Зинченко
|5
|Натан Аке
|14
|Эмерик Ляпорт
|33
|Крис Мефам
|30
|Николас Отаменди
90′
|8
|Джефферсон Лерма
56′
|17
|Кевин Де Брейне
|29
|Филип Биллинг
|21
|Давид Сильва
|7
|Джошуа Кинг
|7
|Рахим Стерлинг
|24
|Райан Фрэйзер
|10
|Серхио Агуэро
|11
|Чарли Дэниэлс
37′
|2
|Кайл Уокер
10′90′
|22
|Харри Уилсон
|27
|Жоау Канселу
|15
|Адам Смит
68′
|8
|Илкай Гюндоган
58′
|10
|Джордон Айб
|16
|Родриго Эрнандес
|13
|Каллум Уилсон
69′
|20
|Бернарду Силва
79′
|9
|Доминик Соланке
|26
|Рияд Махрез
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|19
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)