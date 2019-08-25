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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Агуэро принёс победу «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом»

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

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Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин де Брёйне. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы. Перед самым свистком на перерыв хозяева сократили разрыв в счёте благодаря голу Гарри Уилсона. В середине второго тайма окончательный счёт установил Агуэро, оформивший дубль. Голевой передачей вновь отметился Сильва.

«Манчестер Сити», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 10-м месте.

Борнмут
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 325.08.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Dean Court
Главные тренеры
Эдди ХоуиХосеп Гвардьола
Голы
Каллум Уилсон45+3′
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)15′
Рахим Стерлинг(Давид Сильва)43′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)64′
Составы команд
12Аарон Рамсдейл
31Эдерсон
13′
3Стив Кук
11Александр Зинченко
5Натан Аке
14Эмерик Ляпорт
33Крис Мефам
30Николас Отаменди
90′
8Джефферсон Лерма
56′
17Кевин Де Брейне
29Филип Биллинг
21Давид Сильва
7Джошуа Кинг
7Рахим Стерлинг
24Райан Фрэйзер
10Серхио Агуэро
11Чарли Дэниэлс
37′
2Кайл Уокер
10′90′
22Харри Уилсон
27Жоау Канселу
15Адам Смит
68′
8Илкай Гюндоган
58′
10Джордон Айб
16Родриго Эрнандес
13Каллум Уилсон
69′
20Бернарду Силва
79′
9Доминик Соланке
26Рияд Махрез
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)19
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
7Фолы13
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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