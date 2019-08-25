Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Спартак
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Текстильщик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Авангард К
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Енисей
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
21:30
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Брешиа
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Ним
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Армавир
30
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
18:30 (мск), источник: ТАСС

«Монако» в меньшинстве упустил победу над «Нимом» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 25 августа. «Монако» сыграл вничью с «Нимом» в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Наверх
Источник: AFP 2019

По ходу встречи «Монако» выигрывал со счетом 2:0, но упустил преимущество, пропустив второй гол за восемь минут до конца. В составе «Монако» мячи забили Ислам Слимани (39-я минута) и Виссам Бен Йеддер (45), у «Нима» голы на счету Ромэна Филиппото (70) и Кевина Демки (82). На 56-й минуте встречи защитник «Монако» Жемерсон получил прямую красную карточку.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отличиться результативными действиями.

«Монако» стал первым клубом с 2011 года, игроки которого получали красную карточку в трех первых турах чемпионата Франции.

В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает 19-е место, набрав одно очко, «Ним» идет 18-м, также набрав одно очко. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях со «Страсбуром» 1 сентября, «Ним» днем ранее дома встретится с «Брестом».

Монако
2:2
Первый тайм: 2:0
Ним
Футбол, Франция, Тур 325.08.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимБернар Блакар
Голы
Ислам Слимани39′
Ромен Филиппото70′
Виссам Бен Йеддер45+1′
Кевин Денки82′
Составы команд
40Бенжамен Леком
30Поль Бернардони
5Жемерсон
55′
29Софьян Алакуш
2Фоде Балло-Туре
26Флориан Мигель
25Камиль Глик
5Лоик Ландре
32Бенуа Бадиашиле
15Гаэтан Паке
11Желсон Мартинш
10Зинедин Ферхат
17Александр Головин
90+2′
7Ромен Филиппото
20Ислам Слимани
13′
20Рено Рипар
7Хенри Оньекуру
74′
8Люка До
81′
37Джонатан Панзо
27Кевин Денки
8Адриэн Силва
83′
12Ламин Фомба
69′
21Адама III Траоре
6Сиди Сарр
90+1′
22Виссам Бен Йеддер
58′
18Тео Валлс
60′
31Жил Диаш
17Харис Дульевич
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)14
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ним
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
«Ростов» обратился в спортивный суд из-за долга перед Бердыевым
Российские биатлонисты на летнем ЧМ проигрывают уже китайцам
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
«Ростов» принимает «Рубин» в чемпионате России (трансляция)
Что думает Квят о перестановках в «Ред Булл» и будущем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь