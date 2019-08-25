«Монако» в меньшинстве упустил победу над «Нимом» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 25 августа. «Монако» сыграл вничью с «Нимом» в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 25 августа. «Монако» сыграл вничью с «Нимом» в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
По ходу встречи «Монако» выигрывал со счетом 2:0, но упустил преимущество, пропустив второй гол за восемь минут до конца. В составе «Монако» мячи забили Ислам Слимани (39-я минута) и Виссам Бен Йеддер (45), у «Нима» голы на счету Ромэна Филиппото (70) и Кевина Демки (82). На 56-й минуте встречи защитник «Монако» Жемерсон получил прямую красную карточку.
«Монако» стал первым клубом с 2011 года, игроки которого получали красную карточку в трех первых турах чемпионата Франции.
В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает 19-е место, набрав одно очко, «Ним» идет 18-м, также набрав одно очко. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях со «Страсбуром» 1 сентября, «Ним» днем ранее дома встретится с «Брестом».
|Леонарду Жардим
|Бернар Блакар
|Ислам Слимани
|39′
|Ромен Филиппото
|70′
|Виссам Бен Йеддер
|45+1′
|Кевин Денки
|82′
|40
|Бенжамен Леком
|30
|Поль Бернардони
|5
|Жемерсон
55′
|29
|Софьян Алакуш
|2
|Фоде Балло-Туре
|26
|Флориан Мигель
|25
|Камиль Глик
|5
|Лоик Ландре
|32
|Бенуа Бадиашиле
|15
|Гаэтан Паке
|11
|Желсон Мартинш
|10
|Зинедин Ферхат
|17
|Александр Головин
90+2′
|7
|Ромен Филиппото
|20
|Ислам Слимани
13′
|20
|Рено Рипар
|7
|Хенри Оньекуру
74′
|8
|Люка До
81′
|37
|Джонатан Панзо
|27
|Кевин Денки
|8
|Адриэн Силва
83′
|12
|Ламин Фомба
69′
|21
|Адама III Траоре
|6
|Сиди Сарр
90+1′
|22
|Виссам Бен Йеддер
58′
|18
|Тео Валлс
60′
|31
|Жил Диаш
|17
|Харис Дульевич
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Амори Делерю(Франция)