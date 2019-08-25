«Монако» в меньшинстве упустил победу над «Нимом» в матче чемпионата Франции

Источник: AFP 2019

По ходу встречи «Монако» выигрывал со счетом 2:0, но упустил преимущество, пропустив второй гол за восемь минут до конца. В составе «Монако» мячи забили Ислам Слимани (39-я минута) и Виссам Бен Йеддер (45), у «Нима» голы на счету Ромэна Филиппото (70) и Кевина Демки (82). На 56-й минуте встречи защитник «Монако» Жемерсон получил прямую красную карточку.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отличиться результативными действиями.

«Монако» стал первым клубом с 2011 года, игроки которого получали красную карточку в трех первых турах чемпионата Франции.