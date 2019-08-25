«Кайрат» проиграл «Окжетпесу» в Алматы и прервал пятиматчевую победную серию в КПЛ
Алматинский «Кайрат» проиграл кокшетаускому «Окжетпесу» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Алматинский «Кайрат» проиграл кокшетаускому «Окжетпесу» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу подопечным
У «Кайрата» после этого поражения, которое стало седьмым для команды, осталось 47 очков. Причем подопечные Алексея Шпилевского до этого матча выиграли пять игр подряд и даже вышли в лидеры чемпионата. «Окжетпес» одержал девятую победу в чемпионате и набрал 30 баллов, расположившись на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Тобол» (49 очков в 24-х играх), а на второе место поднялась «Астана» (47 в 23-х).
Напомним, ранее в матчах 24-го тура «Тобол» победил «Атырау» со счетом 2:0, «Ордабасы» вырвал победу у «Шахтера» — 3:2, «Астана» разгромила «Тараз» — 5:0, «Жетысу» обыграл «Кайсар» — 2:0, а «Актобе» и «Иртыш» сыграли вничью — 1:1.