«Иртыш» упустил победу над «Актобе» и не смог выиграть в шестом подряд матче КПЛ

Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:1. У «Иртыша» на 63-й минуте отличился Марко Станоевич, а у хозяев ответный мяч на 85-й минуте забил Абат Аймбетов.

Стоит отметить, что «Иртыш» сыграл вторую ничью подряд, но при этом не может выиграть уже в шести последних матчах КПЛ. Теперь в их активе стало 19 очков, что позволяет павлодарской команде находиться только на десятом месте. В активе «Актобе», который располагается на последней строчке, пять баллов.