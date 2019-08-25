«Иртыш» упустил победу над «Актобе» и не смог выиграть в шестом подряд матче КПЛ
«Актобе» и павлодарский «Иртыш» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
«Актобе» и павлодарский «Иртыш» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча в Актобе завершилась со счетом 1:1. У «Иртыша» на 63-й минуте отличился Марко Станоевич, а у хозяев ответный мяч на 85-й минуте забил Абат Аймбетов.
Стоит отметить, что «Иртыш» сыграл вторую ничью подряд, но при этом не может выиграть уже в шести последних матчах КПЛ. Теперь в их активе стало 19 очков, что позволяет павлодарской команде находиться только на десятом месте. В активе «Актобе», который располагается на последней строчке, пять баллов.
Напомним, ранее в матчах 24-го тура «Тобол» победил «Атырау» со счетом 2:0, «Ордабасы» вырвал победу у «Шахтера» — 3:2, «Астана» разгромила «Тараз» — 5:0, «Жетысу» обыграл «Кайсар» — 2:0, а «Кайрат» проиграл «Окжетпесу» — 0:1.