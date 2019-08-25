«Не всегда в футболе выигрывает лучший». Тренер «Окжетпеса» — о победе над «Кайратом»
В 24-м туре казахстанской
В 24-м туре казахстанской
— Рады победе! Получился матч сложным. Весь матч мы оборонялись. Не всегда в футболе побеждает лучший. Сегодня везение было на нашей стороне. Ребята прекрасно отработали и это получилось. Все отыграли на 200 процентов.
— Были ли личные мотивы в этом матче?
— Я благодарен «Кайрату», где я начал работать тренером.
— Прокомментируйте перенос матча с «Астаной»?
— Конечно же перенос игры с «Астаной» скажется на игровом тонусе. Это жизнь. Если бы была моя воля, то матч играли бы в свое время.
Напомним, матч в Алматы завершился со счетом 1:0 в пользу «Окжетпеса».