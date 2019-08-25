«Не всегда в футболе выигрывает лучший». Тренер «Окжетпеса» — о победе над «Кайратом»

— Рады победе! Получился матч сложным. Весь матч мы оборонялись. Не всегда в футболе побеждает лучший. Сегодня везение было на нашей стороне. Ребята прекрасно отработали и это получилось. Все отыграли на 200 процентов.

— Были ли личные мотивы в этом матче?

— Я благодарен «Кайрату», где я начал работать тренером. По-спортивному хочется побеждать, но ничего личного не было. Они борются за чемпионство и им неприятно проигрывать. Даже после поражения в нашем матче, ничего не поменялось. Сейчас все зависит от оставшихся матчей, как «Кайрат» сыграет в них. Я желаю им успеха.

— Прокомментируйте перенос матча с «Астаной»?

— Конечно же перенос игры с «Астаной» скажется на игровом тонусе. Это жизнь. Если бы была моя воля, то матч играли бы в свое время.