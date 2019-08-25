Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Спартак
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Текстильщик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Авангард К
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Енисей
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
21:30
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Брешиа
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Ним
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Армавир
30
Все события
Фоторепортажи
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Не всегда в футболе выигрывает лучший». Тренер «Окжетпеса» — о победе над «Кайратом»

В 24-м туре казахстанской премьер-лиги «Окжетпес» на выезде обыграл «Кайрат». После матча главный тренер кокшетауской команды Андрей Карпович назвал главные причины успешного результата, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— Рады победе! Получился матч сложным. Весь матч мы оборонялись. Не всегда в футболе побеждает лучший. Сегодня везение было на нашей стороне. Ребята прекрасно отработали и это получилось. Все отыграли на 200 процентов.

— Были ли личные мотивы в этом матче?

— Я благодарен «Кайрату», где я начал работать тренером. По-спортивному хочется побеждать, но ничего личного не было. Они борются за чемпионство и им неприятно проигрывать. Даже после поражения в нашем матче, ничего не поменялось. Сейчас все зависит от оставшихся матчей, как «Кайрат» сыграет в них. Я желаю им успеха.

— Прокомментируйте перенос матча с «Астаной»?

— Конечно же перенос игры с «Астаной» скажется на игровом тонусе. Это жизнь. Если бы была моя воля, то матч играли бы в свое время.

Напомним, матч в Алматы завершился со счетом 1:0 в пользу «Окжетпеса».

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Не всегда в футболе выигрывает лучший". Тренер "Окжетпеса" - о победе над "Кайратом"
ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
«Ростов» обратился в спортивный суд из-за долга перед Бердыевым
«Монако» с Головиным упустил победу в матче чемпионата Франции
Российские биатлонисты на летнем ЧМ проигрывают уже китайцам
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
«Ростов» принимает «Рубин» в чемпионате России (трансляция)
Дубль Серхио Агуэро принес победу «Манчестер Сити» в матче АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь