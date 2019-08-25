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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Судья мог дать пенальти. Видели матч “Ордабасы”, все понимаем». Тренер «Кайрата» — о поражении от «Окжетпеса» и шансах на чемпионство

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Окжетпеса», назвав причину неудачи и высказавшись о шансах на чемпионский титул, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Мы очень расстроены. В первые минуты мы начали очень пассивно, и соперник забил нам. Понятно, что против таких команд играть очень тяжело. Мы создавали мало давления. Во втором тайме мы действовали лучше. У нас были шансы забить мячи. Я видел спорные моменты в штрафной, где судья должен показывать пенальти. Мы все понимаем, вчера видели в матче с «Ордабасы». У нас осталось девять матчей. В них нужно действовать агрессивно.

— Вам не кажется, что команде не хватило импровизации?

— А как взламывать, если середина закрыта. В первом тайме у нас не было агрессии. Во втором тайме мы действовали лучше.

— Выскажитесь о шансах на чемпионство?

— Если покажем наш лучший футбол, то мы станем чемпионами. Мы не должны играть как в матчах с «Таразом». Все в наших руках, впереди девять матчей. Шансы есть.

— Прокомментируйте подробнее эпизод с пенальти в матче «Шахтер» — «Ордабасы»?

— Мы вчера с тренерским штабом разбирали, что если бы такое в Германии произошло, то судья два года из квартиры бы не выходил. Не мне судить. Когда мы играем 11 на 11 — есть судья, который судит игру. Хотелось бы, чтобы он судил нейтрально и без предвзятости.

Напомним, матч в Алматы завершился со счетом 1:0 в пользу «Окжетпеса». Из-за этого «Кайрат» упустил лидерство в КПЛ.

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