Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»
В стартовом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Милан». Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Итоговый счёт матча — 1:0.
В стартовом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Милан». Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Итоговый счёт матча — 1:0.
Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао. На 72-й минуте матча он ударом головой замкнул подачу Родриго Де Пауля с углового.
В минувшем сезоне «Милан» занял 5-е место в чемпионате Италии, набрав в 38 матчах 68 очков.
«Удинезе» занял 12-е место с 43 очками в активе.
В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Брешией». Игра состоится 31 августа. «Удинезе» также дома будет противостоять «Парме». Встреча пройдёт 1 сентября.
|Игор Тудор
|Марко Джампаоло
|Родригу Бекао(Родриго де Пауль)
|72′
|1
|Хуан Муссо
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|Самир
|2
|Давиде Калабрия
|5
|Уильям Трост-Эконг
|13
|Алессио Романьоли
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|50
|Родригу Бекао
|68
|Рикардо Родригес
|8
|Мато Яяло
45+5′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|38
|Роландо Мандрагора
|9
|Кшиштоф Пентек
|15
|Кевин Лазанья
|10
|Хакан Чалханоглу
34′
|97
|Джузеппе Пеццелла
81′
|39
|Лукас Пакета
21′76′
|12
|Кен Сема
|4
|Исмаэль Беннасер
|6
|Секу Фофана
71′
|7
|Самуэль Кастильехо
75′
|10
|Родриго де Пауль
|17
|Рафаэл Леан
|23
|Игнасио Пуссетто
71′
|11
|Фабио Борини
44′60′
|30
|Илия Несторовски
|79
|Франк Кессье
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)