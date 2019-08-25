Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»

Источник: РИА "Новости"

Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао. На 72-й минуте матча он ударом головой замкнул подачу Родриго Де Пауля с углового.

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В минувшем сезоне «Милан» занял 5-е место в чемпионате Италии, набрав в 38 матчах 68 очков.

Из-за проблем с правилом финансового фэйр-плей россонери не были допущены к участию в Лиге Европы.

«Удинезе» занял 12-е место с 43 очками в активе.