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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»

В стартовом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Милан». Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Итоговый счёт матча — 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао. На 72-й минуте матча он ударом головой замкнул подачу Родриго Де Пауля с углового.

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В минувшем сезоне «Милан» занял 5-е место в чемпионате Италии, набрав в 38 матчах 68 очков.

Из-за проблем с правилом финансового фэйр-плей россонери не были допущены к участию в Лиге Европы.

«Удинезе» занял 12-е место с 43 очками в активе.

В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Брешией». Игра состоится 31 августа. «Удинезе» также дома будет противостоять «Парме». Встреча пройдёт 1 сентября.

Удинезе
1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 125.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Dacia Arena
Главные тренеры
Игор ТудорМарко Джампаоло
Голы
Родригу Бекао(Родриго де Пауль)72′
Составы команд
1Хуан Муссо
99Джанлуиджи Доннарумма
3Самир
2Давиде Калабрия
5Уильям Трост-Эконг
13Алессио Романьоли
19Йенс Стрюгер Ларсен
22Матео Пабло Музаккьо
50Родригу Бекао
68Рикардо Родригес
8Мато Яяло
45+5′
8Хесус Хоакин Сусо
38Роландо Мандрагора
9Кшиштоф Пентек
15Кевин Лазанья
10Хакан Чалханоглу
34′
97Джузеппе Пеццелла
81′
39Лукас Пакета
21′76′
12Кен Сема
4Исмаэль Беннасер
6Секу Фофана
71′
7Самуэль Кастильехо
75′
10Родриго де Пауль
17Рафаэл Леан
23Игнасио Пуссетто
71′
11Фабио Борини
44′60′
30Илия Несторовски
79Франк Кессье
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)14
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
16Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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