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25 августа, источник: БЕЛТА

Хет-трик Дубайича помог БАТЭ разгромить «Славию», «Шахтер» победил «Гомель» в чемпионате Беларуси по футболу

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили мозырскую «Славию» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Героем встречи на поле «Борисов-Арены» стал сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, который открыл счет на 36-й минуте, а в начале второго тайма отличился еще дважды, оформив хет-трик. Точку в матче на 69-й минуте поставил защитник борисовчан Захар Волков — 4:0.

Еще один претендент на место в призовой тройке солигорский «Шахтер» у себя дома переиграл «Гомель» — 3:1.

Результаты остальных игр 19-го тура: «Витебск» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 6:2, «Ислочь» (Минский р-н) — «Слуцк» — 0:1, «Дняпро» (Могилев) — «Минск» — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Минск) — 3:0 (техническое поражение).

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 40 (17).

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