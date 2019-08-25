Хет-трик Дубайича помог БАТЭ разгромить «Славию», «Шахтер» победил «Гомель» в чемпионате Беларуси по футболу

Героем встречи на поле «Борисов-Арены» стал сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, который открыл счет на 36-й минуте, а в начале второго тайма отличился еще дважды, оформив хет-трик. Точку в матче на 69-й минуте поставил защитник борисовчан Захар Волков — 4:0.
Еще один претендент на место в призовой тройке солигорский «Шахтер» у себя дома переиграл «Гомель» — 3:1.
Результаты остальных игр 19-го тура: «Витебск» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 6:2, «Ислочь» (Минский р-н) — «Слуцк» — 0:1, «Дняпро» (Могилев) — «Минск» — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Минск) — 3:0 (техническое поражение).
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 40 (17).