Хет-трик Дубайича помог БАТЭ разгромить «Славию», «Шахтер» победил «Гомель» в чемпионате Беларуси по футболу

Героем встречи на поле «Борисов-Арены» стал сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, который открыл счет на 36-й минуте, а в начале второго тайма отличился еще дважды, оформив хет-трик. Точку в матче на 69-й минуте поставил защитник борисовчан Захар Волков — 4:0.