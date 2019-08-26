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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:2. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

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Источник: Reuters

Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.

В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.

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Барселона
5:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
Футбол, Испания, Тур 225.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)41′
Набиль Фекир(Лорен Морон)15′
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)50′
Лорен Морон79′
Карлес Перес(Нелсон Семеду)56′
Жорди Альба(Серхио Бускетс)60′
Артуро Видаль(Антуан Гризманн)77′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Дани Фернандес Мартин
2Нелсон Семеду
22Эмерсон
18Жорди Альба
6Альфонсо Педраса
3Жерар Пике
32′
5Марк Бартра
15Клеман Лангле
12Решел да Силва Жуниор Сидней
20Сержи Роберто
8Набиль Фекир
21Френки де Йонг
16Лорен Морон
17Антуан Гризманн
14Виллиам Карвалью
90′
5Серхио Бускетс
74′
11Кристиан Тельо
61′
22Артуро Видаль
21Вилфрид Каптум
12Рафинья
81′
10Серхио Каналес
75′
24Хуниор Фирпо
20Диего Лайнес
27Карлес Перес
78′
18Андрес Гуардадо
61′
31Ансу Фати
17Санчес Родригес Хоакин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)4
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
15Фолы12
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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