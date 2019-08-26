Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:2. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Бетис» со счётом 5:2. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.
В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.
|Эрнесто Вальверде
|Руби
|Антуан Гризманн(Сержи Роберто)
|41′
|Набиль Фекир(Лорен Морон)
|15′
|Антуан Гризманн(Сержи Роберто)
|50′
|Лорен Морон
|79′
|Карлес Перес(Нелсон Семеду)
|56′
|Жорди Альба(Серхио Бускетс)
|60′
|Артуро Видаль(Антуан Гризманн)
|77′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Дани Фернандес Мартин
|2
|Нелсон Семеду
|22
|Эмерсон
|18
|Жорди Альба
|6
|Альфонсо Педраса
|3
|Жерар Пике
32′
|5
|Марк Бартра
|15
|Клеман Лангле
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|20
|Сержи Роберто
|8
|Набиль Фекир
|21
|Френки де Йонг
|16
|Лорен Морон
|17
|Антуан Гризманн
|14
|Виллиам Карвалью
90′
|5
|Серхио Бускетс
74′
|11
|Кристиан Тельо
61′
|22
|Артуро Видаль
|21
|Вилфрид Каптум
|12
|Рафинья
81′
|10
|Серхио Каналес
75′
|24
|Хуниор Фирпо
|20
|Диего Лайнес
|27
|Карлес Перес
78′
|18
|Андрес Гуардадо
61′
|31
|Ансу Фати
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)