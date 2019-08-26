Призер чемпионатов мира по футболу завершил карьеру и растолстел

Снейдер присутствовал на стадионе со стаканом напитка. Пользователи социальных сетей обратили внимание на лишний вес 35-летнего футболиста. «Уэсли, действительно, наслаждается окончанием карьеры», «Он набрал больше 20 килограммов — это точно», «Уэсли Толстяк», — писали они.

В начале августа 2019-го Снейдер завершил профессиональную карьеру. Последним клубом голландца стал катарский «Аль-Гараф». Также Снейдер известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай».