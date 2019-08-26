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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Призер чемпионатов мира по футболу завершил карьеру и растолстел

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер появился на матче четвертого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Венло» заметно растолстевшим. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте Football Tweet.

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Снейдер присутствовал на стадионе со стаканом напитка. Пользователи социальных сетей обратили внимание на лишний вес 35-летнего футболиста. «Уэсли, действительно, наслаждается окончанием карьеры», «Он набрал больше 20 килограммов — это точно», «Уэсли Толстяк», — писали они.

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В начале августа 2019-го Снейдер завершил профессиональную карьеру. Последним клубом голландца стал катарский «Аль-Гараф». Также Снейдер известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай».

В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером мундиаля-2014.

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