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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» впервые выиграла в чемпионате без Месси и Суареса в составе

В матче 2-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Бетис» со счётом 5:2 на домашнем стадионе «Камп Ноу». Сине-гранатовые впервые смогли выиграть в чемпионате Испании без Лионеля Месси и Луиса Суареса в составе, пропустивших игру из-за травм.

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Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 15-й минуте, отличился Набиль Фекир с передачи Лоренсо Морона. В конце первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, которому ассистировал Серхи Роберто. В начале второй половины Гризманн вывел «Барселону» вперёд, оформив дубль с паса Роберто. На 56-й минуте третий гол забил Карлес Сайоль с передачи Нелсона Семеду. Ещё через несколько минут отличился Жорди Альба, а затем гол забил Артуро Видаль с паса Гризманна. В концовке «Бетису» удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Морона.

В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.

В 1-м туре Ла Лиги каталонский клуб проиграл «Атлетику» Б (0:1).

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Барселона
5:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
Футбол, Испания, Тур 225.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)41′
Набиль Фекир(Лорен Морон)15′
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)50′
Лорен Морон79′
Карлес Перес(Нелсон Семеду)56′
Жорди Альба(Серхио Бускетс)60′
Артуро Видаль(Антуан Гризманн)77′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Дани Фернандес Мартин
2Нелсон Семеду
22Эмерсон
18Жорди Альба
6Альфонсо Педраса
3Жерар Пике
32′
5Марк Бартра
15Клеман Лангле
12Решел да Силва Жуниор Сидней
20Сержи Роберто
8Набиль Фекир
21Френки де Йонг
16Лорен Морон
17Антуан Гризманн
14Виллиам Карвалью
90′
5Серхио Бускетс
74′
11Кристиан Тельо
61′
22Артуро Видаль
21Вилфрид Каптум
12Рафинья
81′
10Серхио Каналес
75′
24Хуниор Фирпо
20Диего Лайнес
27Карлес Перес
78′
18Андрес Гуардадо
61′
31Ансу Фати
17Санчес Родригес Хоакин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)4
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
14Фолы12
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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