«Судейские ошибки и так далее»: Григорчук после разгромной победы «Астаны» ответил на вопрос о завершившемся кризисе

Источник: fcastana.kz

— «Астана» одерживает пятую подряд победу, можно ли сказать, что команда нашла свою игру и вышла из кризиса?

— Я не могу сказать, что у нас был кризис. В тот период, когда мы потеряли немало очков, мы играли не хуже, чем сегодня, но по разным причинам — реализация, судейские ошибки и так далее — мы эти очки не набирали. Поэтому я бы не хотел говорить, что мы были в кризисе, скажем так, было просто неудачное стечение обстоятельств.

— Как оцените дебютную игру Жарко Томашевича?

— Он сыграл так, как мы и ожидали от него, он сыграл очень солидно. Что касается удаления, я пока ничего не могу сказать, так как увидел эпизод только после того, как в руке у судьи была красная карточка.

— Можно ли сказать, что после сегодняшнего матча шансы на попадание в состав в матче с БАТЭ у Дидара Жалмукана увеличились?

— Мы пока не знаем, кто выйдет в составе на матч с БАТЭ, мы узнаем это 29-го в обед. А то, что Дидар сегодня забил, то это очень хорошо, мы этому действительно рады.