Луческу: В 19 лет на Украине профессионализм идёт на спад
Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу считает, что на Украине сложно добиться профессионального роста игрокам после 19 лет.
Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу считает, что на Украине сложно добиться профессионального роста игрокам после 19 лет.
«Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.
Очень талантливый футболист, но потом
Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в «Шахтёре» был плеймейкером Жадсон, он ушёл — пришёл Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко", — приводит слова Луческу «Про Футбол».