Луческу: В 19 лет на Украине профессионализм идёт на спад

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«Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

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Когда-то говорил, что полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодёжной Лиге чемпионов.

Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодёжь растёт как профессионалы, в Украине этот профессионализм идёт на спад.