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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу: В 19 лет на Украине профессионализм идёт на спад

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу считает, что на Украине сложно добиться профессионального роста игрокам после 19 лет.

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Источник: Reuters

«Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

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Когда-то говорил, что полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодёжной Лиге чемпионов.

Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодёжь растёт как профессионалы, в Украине этот профессионализм идёт на спад.

Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в «Шахтёре» был плеймейкером Жадсон, он ушёл — пришёл Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко", — приводит слова Луческу «Про Футбол».

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