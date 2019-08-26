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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми мячами в матче MLS с «Лос-Анджелесом». Встреча завершилась вничью — 3:3.

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Источник: AP 2019

В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.

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Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос-Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.

«Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу западной конференции MLS, команда Ибрагимовича идёт четвёртой.

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