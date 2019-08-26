Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми мячами в матче MLS с «Лос-Анджелесом». Встреча завершилась вничью — 3:3.
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми мячами в матче MLS с «Лос-Анджелесом». Встреча завершилась вничью — 3:3.
В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.
Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос-Анджелес», — у
«Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу западной конференции MLS, команда Ибрагимовича идёт четвёртой.