«Астана» объявила о продлении контракта с Марином Томасовым и участником ЧМ-2018

Новый контракт 31-летнего Томасова рассчитан до 2022 года. Хорват выступает за «Астану» с лета 2017 года. В 96 матчах за клуб он забил 40 голов и отдал 41 результативную передачу.



35-летний Рукавина продлил контракт с «Астаной» до 2021 года. В казахстанский клуб он перешел прошлым летом после выступления на чемпионате мира-2018. За год серб провел 45 матчей и отметился тремя голевыми передачами.