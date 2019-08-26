«Астана» объявила о продлении контракта с Марином Томасовым и участником ЧМ-2018
Защитник сборной Сербии Антонио Рукавина и хорватский хавбек Марин Томасов продлили контракты с «Астаной». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Защитник сборной Сербии Антонио Рукавина и хорватский хавбек Марин Томасов продлили контракты с «Астаной». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Новый контракт 31-летнего Томасова рассчитан до 2022 года. Хорват выступает за «Астану» с лета 2017 года. В 96 матчах за клуб он забил 40 голов и отдал 41 результативную передачу.
35-летний Рукавина продлил контракт с «Астаной» до 2021 года. В казахстанский клуб он перешел прошлым летом после выступления на чемпионате мира-2018. За год серб провел 45 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
Отметим, что 29 августа «Астана» проведет в Беларуси ответный матч с БАТЭ за право сыграть в группе Лиги Европы. В первой встрече казахстанский клуб победил со счетом 3:0.