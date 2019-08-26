«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля

«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» Марсьяль получил повреждение, степень серьёзности которого пока неясна. Руководство британского клуба приостановило переговоры с «Интером» именно по этой причине.