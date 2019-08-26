«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля
Травма французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля может помешать трансферу Алексиса Санчеса в «Интер». Об этом сообщает The Guardian.
Травма французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля может помешать трансферу Алексиса Санчеса в «Интер». Об этом сообщает The Guardian.
«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако в матче третьего тура английской
Ранее Санчес выступал в составе «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселоны» и «Арсенала». В сборную Чили приглашается с 2006 года.