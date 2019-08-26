Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
25.08
Торино
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
25.08
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ
Тулуза
40
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
15Самая красивая волейболистка России
15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» приостановил переговоры с «Интером» по Санчесу из-за травмы Марсьяля

Травма французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля может помешать трансферу Алексиса Санчеса в «Интер». Об этом сообщает The Guardian.

Наверх
Источник: AP 2019

«Интер» рассчитывал подписать чилийского футболиста на правах аренды с опцией возможности последующего выкупа, однако в матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» Марсьяль получил повреждение, степень серьёзности которого пока неясна. Руководство британского клуба приостановило переговоры с «Интером» именно по этой причине.

Ранее сообщалось, что трансфер Санчеса в «Интер» может сорваться из-за высокой заработной платы чилийца.

Ранее Санчес выступал в составе «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселоны» и «Арсенала». В сборную Чили приглашается с 2006 года.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Красотка покорившая звезду футбола!
Без Чалова и Соболева: что нужно знать о составе сборной России
Трансферы недели: Круговой — в «Зенит», Тамез отказал «Спартаку»
Чемпионат КХЛ скоро стартует: от каких команд ждать прорыв?
«Краснодар» обратился в УЕФА из-за судейства в матче ЛЧ
«Фиорентина» уговаривает Симеоне перейти в московское «Динамо»
Черчесов высказался о невызове некоторых игроков в сборную РФ
Игрок «Интера» близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь