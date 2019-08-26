Чемпион мира по борьбе покинул пост президента «Ордабасы» после скандального матча с «Шахтером»

«Друзья, у меня есть одна важная новость: я покидаю пост президента ФК “Ордабасы”, — сообщил Катаев. — Я присоединился к шымкентскому клубу в июле 2018 года, и в течение более одного года, думаю, клуб добился больших успехов. За этот прошедший год “Ордабасы” сумел наладить финансовую стабильность внутри клуба, а в минувшем сезоне добился места в квалификации Лиги Европы УЕФА и в этом году удачно проявил себя в еврокубках, пройдя в первом раунде грузинский “Торпедо” и составив борьбу чешскому “Млада-Болеславу”, а трибуны “Кажымукана” впервые в современной истории заполнились до отказа. Помимо этого, основная команда “Ордабасы” продолжает борьбу за высокие места в чемпионате Казахстана, создав интригу внутри премьер-лиги. Хочу поблагодарить всех, с кем я трудился в течение последнего года. Вместе с нашей командой мы добились значимых успехов, а “Ордабасы” вошел в лидеры казахстанского футбола. Желаю в дальнейшем достичь клубу больших успехов, я верю, что “Ордабасы” добьется больших побед как в отечественном чемпионате, так и на европейской арене».