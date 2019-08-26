Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Сочи
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Лечче
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
25.08
Торино
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
25.08
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
25.08
ПСЖ
Тулуза
40
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по борьбе покинул пост президента «Ордабасы» после скандального матча с «Шахтером»

Президент «Ордабасы» Нуржан Катаев объявил об уходе из клуба. Заявление он опубликовал на официальной странице в Instagram.

Наверх

Главой «Ордабасы» Катаев был назначен в июле 2018 года. На момент его ухода клуб занимает четвертое место в КПЛ. При этом в последнем матче против «Шахтера» (3:2) случился скандал из-за пенальти в пользу шымкентцев на 100-й минуте.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

«Друзья, у меня есть одна важная новость: я покидаю пост президента ФК “Ордабасы”, — сообщил Катаев. — Я присоединился к шымкентскому клубу в июле 2018 года, и в течение более одного года, думаю, клуб добился больших успехов. За этот прошедший год “Ордабасы” сумел наладить финансовую стабильность внутри клуба, а в минувшем сезоне добился места в квалификации Лиги Европы УЕФА и в этом году удачно проявил себя в еврокубках, пройдя в первом раунде грузинский “Торпедо” и составив борьбу чешскому “Млада-Болеславу”, а трибуны “Кажымукана” впервые в современной истории заполнились до отказа. Помимо этого, основная команда “Ордабасы” продолжает борьбу за высокие места в чемпионате Казахстана, создав интригу внутри премьер-лиги. Хочу поблагодарить всех, с кем я трудился в течение последнего года. Вместе с нашей командой мы добились значимых успехов, а “Ордабасы” вошел в лидеры казахстанского футбола. Желаю в дальнейшем достичь клубу больших успехов, я верю, что “Ордабасы” добьется больших побед как в отечественном чемпионате, так и на европейской арене».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что 36-летний Катаев до «Ордабасы» возглавлял отдела спорта и физкультуры Шымкент и работал на различных должностях в министерстве культуры и спорта РК, в канцелярии премьер-министра Казахстана и ДШНК (Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва).

В прошлом Катаев был спортсменом. В 1999 году он становился чемпионом мира по вольной борьбе среди кадетов (до 17 лет), а во взрослой карьере завоевывал одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Азии.

Читайте также
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Российский клуб из КХЛ расстался с воспитанником казахстанского хоккея
Без Чалова и Соболева: что нужно знать о составе сборной России
Трансферы недели: Круговой — в «Зенит», Тамез отказал «Спартаку»
47-летний Ягр сбросил 7 кг за месяц и не стал уходить на пенсию
«Краснодар» обратился в УЕФА из-за судейства в матче ЛЧ
«Манчестер Сити» и ПСЖ назвали угрозой футболу
Черчесов высказался о невызове некоторых игроков в сборную РФ
«Локомотив» арендует игрока «Интера» с правом выкупа за €18 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь