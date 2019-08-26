Чемпион мира по борьбе покинул пост президента «Ордабасы» после скандального матча с «Шахтером»
Президент «Ордабасы» Нуржан Катаев объявил об уходе из клуба. Заявление он опубликовал на официальной странице в Instagram.
Президент «Ордабасы» Нуржан Катаев объявил об уходе из клуба. Заявление он опубликовал на официальной странице в Instagram.
Главой «Ордабасы» Катаев был назначен в июле 2018 года. На момент его ухода клуб занимает четвертое место в КПЛ. При этом в последнем матче против «Шахтера» (3:2) случился скандал
«Друзья, у меня есть одна важная новость: я покидаю пост президента ФК “Ордабасы”, — сообщил Катаев. — Я присоединился к шымкентскому клубу в июле 2018 года, и в течение более одного года, думаю, клуб добился больших успехов. За этот прошедший год “Ордабасы” сумел наладить финансовую стабильность внутри клуба, а в минувшем сезоне добился места в квалификации Лиги Европы УЕФА и в этом году удачно проявил себя в еврокубках, пройдя в первом раунде грузинский “Торпедо” и составив борьбу чешскому “Млада-Болеславу”, а трибуны “Кажымукана” впервые в современной истории заполнились до отказа. Помимо этого, основная команда “Ордабасы” продолжает борьбу за высокие места в чемпионате Казахстана, создав интригу внутри
Отметим, что 36-летний Катаев до «Ордабасы» возглавлял отдела спорта и физкультуры Шымкент и работал на различных должностях в министерстве культуры и спорта РК, в канцелярии
В прошлом Катаев был спортсменом. В 1999 году он становился чемпионом мира по вольной борьбе среди кадетов (до 17 лет), а во взрослой карьере завоевывал одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Азии.