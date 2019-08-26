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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

«Болтон» могут исключить из футбольной лиги после сорванной сделки по продаже клуба

Английский футбольный клуб «Болтон Уондерерс» столкнулся с угрозой исключения из Футбольной лиги 1 после того, как сорвалась продажа клуба.

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Источник: AP 2019

Как сообщает BBC, клубу был дан срок до 17:00 27 августа для завершения поглощения организации. В противном случае, он может столкнуться с исключением из Лиги.

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«В пятницу, 23 августа, в 17:00, все стороны договорились о завершении продажи футбольного клуба и отеля, и все стороны, кроме Кена Андерсона, пришли к соглашению. Ужасно, но в субботу утром это соглашение расторгли. На данном этапе, кажется, нет смысла искать виноватого, потому что это не имеет никакого значения для персонала, игроков, менеджмента, болельщиков и сообщества, которые уже долгое время видят, как их клуб находится на грани исключения. EFL четко заявили о своей позиции, настаивая на том, что во вторник, в 5 вечера, заканчивается отведенный срок на то, чтобы сделка была завершена, или должны быть приведены веские причины для продления срока», — заявил администратор клуба Пол Эпплтон.

Напомним, «Болтон» начал сезон с отрицательного гандикапа в 12 очков и сейчас занимает 23 место в Английской футбольной лиге 1.

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