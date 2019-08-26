«Болтон» могут исключить из футбольной лиги после сорванной сделки по продаже клуба

«В пятницу, 23 августа, в 17:00, все стороны договорились о завершении продажи футбольного клуба и отеля, и все стороны, кроме Кена Андерсона, пришли к соглашению. Ужасно, но в субботу утром это соглашение расторгли. На данном этапе, кажется, нет смысла искать виноватого, потому что это не имеет никакого значения для персонала, игроков, менеджмента, болельщиков и сообщества, которые уже долгое время видят, как их клуб находится на грани исключения. EFL четко заявили о своей позиции, настаивая на том, что во вторник, в 5 вечера, заканчивается отведенный срок на то, чтобы сделка была завершена, или должны быть приведены веские причины для продления срока», — заявил администратор клуба Пол Эпплтон.