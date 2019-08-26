Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму мышцы голени

Родригес был заменен на 57-й минуте в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1) в субботу. После игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан связал замену с тем, что хотел поберечь игрока в связи его возможной травмой. Как отмечается, медицинское обследование выявило у 28-летнего хавбека повреждение камбаловидной мышцы правой голени.

По окончании прошедшего сезона Родригес покинул мюнхенскую «Баварию», в которой выступал на правах аренды на протяжении последних двух лет. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года. Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский клуб хотел обменять Родригеса в «Манчестер Юнайтед» на французского хавбека Поля Погба, также колумбиец мог стать частью сделки по трансферу бразильского форварда Неймара из «ПСЖ».