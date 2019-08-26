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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стринич, испытывавший проблемы с сердцем, покинул «Милан»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Стринича.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним хорватским футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Стринич перешел в «Милан» летом 2018 года на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом.

Но затем у защитника во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. По этой причине Стриничу пришлось приостановить игровую и тренировочную деятельность. В сезоне-2018/19 футболист не сыграл ни одного матча.

Также Стринич выступал за итальянские «Сампдорию» и «Наполи», украинский «Днепр», а также хорватские «Хайдук» и «Хрватски Драговоляц». На счету футболиста 49 матчей за сборную Хорватии, в составе которой он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.

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