Стринич, испытывавший проблемы с сердцем, покинул «Милан»

Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним хорватским футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Стринич перешел в «Милан» летом 2018 года на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом.

Но затем у защитника во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. По этой причине Стриничу пришлось приостановить игровую и тренировочную деятельность. В сезоне-2018/19 футболист не сыграл ни одного матча.