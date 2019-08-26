Стринич, испытывавший проблемы с сердцем, покинул «Милан»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Стринича.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Ивана Стринича.
Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним хорватским футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Стринич перешел в «Милан» летом 2018 года на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом.
Но затем у защитника во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. По этой причине Стриничу пришлось приостановить игровую и тренировочную деятельность. В сезоне-2018/19 футболист не сыграл ни одного матча.
Также Стринич выступал за итальянские «Сампдорию» и «Наполи», украинский «Днепр», а также хорватские «Хайдук» и «Хрватски Драговоляц». На счету футболиста 49 матчей за сборную Хорватии, в составе которой он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в России.