«Хочу поехать в “Витесс” к Слуцкому». Карпович — о «Кайрате», отношениях со Шпилевским и проблемах «Окжетпеса»

— Андрей Владимирович, с каким настроением команда подошла к третьему кругу? Вас удовлетворяет то место, которое занимает «Окжетпес»?

— Будем откровенны, если бы на старте сезона нам сказали о том, что мы будем занимать восьмое место на этом этапе турнира — мы были бы рады. Но аппетит приходит во время еды, сейчас мы уже хотим большего. Однако главная задача — сохранить место в премьер-лиге, на данный момент она не решена, еще необходимо набрать шесть-семь очков. А дальше посмотрим, каковы наши внутренние ресурсы и какой характер у команды.

— Матчи против «Кайрата» для вас особенные?

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— Если скажу, что это рядовые игры — будет неправда. «Кайрат» — топ-команда, перед которой стоят максимальные задачи. Конечно, всегда приятно вернуться в Алматы, на стадион «Центральный», там, где я начал свою карьеру в качестве тренера.

— Есть вариант, что вернетесь в систему «Кайрата» в будущем?

— Я бы не хотел это комментировать. Тем более, это не от меня зависит. Это сложная тема для меня. Естественно, мечта любого тренера — работать в топ-клубе, каким является «Кайрат».

— Удивил ли вас прогресс в игре «Кайрата» в последние месяцы?

— Я не удивлен. Есть понимание, что пришел новый тренер и новая философия, но не было понятно, как команда примет эту философию. Изначально было сложно, сейчас перебороли, двигаются дальше.

Сейчас «Кайрат» на своем месте, шансы на чемпионство хорошие. Мое мнение, есть две команды, которые составят им конкуренцию — это «Астана» и «Тобол». «Астане» будет сложнее, поскольку они играют на несколько фронтов, это энергозатратно, но у них есть большой опыт, они справлялись с этим в прошлые сезоны. «Тобол» — теневой кандидат на золотые медали, независимо от того, что там произошла смена тренера, там качественные игроки и есть поддержка руководства.

— Какие у вас отношения с Алексеем Шпилевским?

— Профессиональные, не скажу, что мы дружим, но общаемся. Кроме того, мы вместе учимся в Москве на категорию PRO и, в целом, поддерживаем приятельские отношения. Мне интересно смотреть за его работой. Это свежее направление в казахстанском футболе.

— Вам импонируют тот футбол, который он ставит?

— Для меня основной показатель — результат. Если говорить о стратегии, Алексей придерживается европейского стиля — агрессивный вертикальный футбол, с постоянным прессингом, минимум позиционных атак, но это исключительно мое мнение со стороны, поскольку я не знаю, как проходит тренировочный процесс.

— «Единственное светлое пятно в “Окжетпесе” — это Андрей Карпович». Знаете кого это слова?

— Нет. Но так неправильно рассуждать — и это не совсем правда.

— Это слова из интервью бывшего игрока вашей команды Владислава Касминина.

— Я читал это интервью. Мне кажется Влад погорячился немного, он опытный игрок, его право так говорить, но нельзя в большом коллективе выделять одного человека. У нас организованная команда, со своим направлением, руководителями, болельщиками. Я не считаю, что это похвала, эти слова не совсем корректны.

— Но слова об организации внутри клуба, о питании, медицинском обслуживании — это ведь близко к правде?

— Да, эти вопросы актуальны. Мы не скрываем, что существуют проблемы в организации, но все зависит от возможностей. Я знал, что будет трудно. Во всех небольших клубах подобные трудности существуют, но с ними можно жить и с ними можно бороться. Руководство старается найти определенные ресурсы, исправить эти моменты.

— Разница мячей у «Окжетпеса» в нынешнем сезоне — 33−37, результативность на уровне лидеров, но пропускаете вы на уровне аутсайдера. Как вы для себя это объясняете?

— Мы многом уделяем внимания игре в атаке, стараемся часто бить по воротам. Но профессионал понимает, что если ты много атакуешь, то у тебя остаются свободные зоны в обороне. Скажем так, это наша философия, мы не хотим запираться, конечно, во многих матчах мы играем вторым номером, но это не наше желание — нас заставляет соперник.

Внутри тренерского штаба мы общаемся, анализируем эти моменты, когда мы атакуем у нас действительно есть проблемы в обороне. Но мы играем для болельщиков, наша задача было привлечь их на стадион — и мы это задачу выполняем. Есть матчи за которые мы извиняемся, но есть и направление, от которого мы стараемся не сворачивать.

— В бытность игроком вы больше отвечали за оборонительную работу, но сейчас предпочитаете атакующий футбол.

— Мои возможности как футболиста были всем знакомы — да, атаковать мне было меньше дано. Сейчас, возможно, я хочу реализовать то, что не сделал как игрок.

— Это такая сублимация получается?

— Да, все верно. Реализация той философии, которой мы придерживаемся.

— Бывают ли у вас зарубежные стажировки?

— Повторюсь, сейчас прохожу учебу на категорию PRO, там уже много заметных тренеров, которые работают в молодежных, основных командах. Например, Сергей Матвеев — официально он главный тренер «Краснодара» (фактически эту роль исполняет Мурад Мусаев). Также общаемся с Виталием Витальевичем Кафановым (экс-тренер сборной Казахстана, ныне старший тренер «Ростова»). Это для меня первый год в качестве главного тренера, я многому учусь, много ошибаюсь, но это и есть опыт.

— Есть ли в планах поехать на стажировку в зарубежный клуб?

— Да. Мы хотим поехать в «Витесс» к Леониду Слуцкому. При любой возможности — мы отправимся на стажировку, изучать новый опыт. Ошибок еще очень много, надо учиться.

— У «Окжетпеса» достаточно высокий средний возраст команды, это плюс или минус?

— Я считаю, что возраст не показатель. Есть особенности, но с опытными футболистами гораздо проще общаться, проще донести информацию. Но и стоит сказать, что мы одни из самых последних начали комплектование состава, это повлияло. Конечно, всегда хочется работать с молодыми, талантливыми ребятами, развивать их, но мы ориентируемся от своих возможностей.

— Как проходит ваше общение с такими игроками, как Нусербаев или Кислицын, вы ведь играли с ними в сборной?

— У меня нет никаких проблем с ними, с уважением относимся друг к другу. Они понимают, что я несу ответственность за результат, тем более они опытные, поэтому каких-то особенностей нет, они выполняют свою работу, тренерский штаб — свою.

— Они быстро перешли на «Андрей Владимирович» по отношению к вам?

— При первом разговоре общение проходило на «ты», но дальше они быстро перешли, сейчас обращаются по отчеству.

Отметим, что «Окжетпес» после 24 туров идет на восьмом месте из 12 клубов. В премьер-лигу кокшетаусцы вернулись после годичного перерыва.