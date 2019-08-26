«Манчестер Сити» и ПСЖ назвали угрозой футболу

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Эти клубы — огромная проблема европейского футбола. Почему? Потому что за ними стоят компании, которым вообще не важны доходы. Команды, спонсируемые миллиардерами, несут огромную опасность европейскому футболу», — заявил Тебас.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Функционер отметил, что «Сити» и парижане постоянно обходят правила финансового fair play, из-за чего имеют преимущество перед топ-клубами из других стран.

Правило финансового fair play было введено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2011 году. Согласно нему, клуб, с рядом оговорок, не может потратить за год больше денег, чем заработал. Нарушивших правила ждут финансовые санкции или отстранение от участия в еврокубках.