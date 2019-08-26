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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» и ПСЖ назвали угрозой футболу

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Об этом сообщает Marca.

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«Эти клубы — огромная проблема европейского футбола. Почему? Потому что за ними стоят компании, которым вообще не важны доходы. Команды, спонсируемые миллиардерами, несут огромную опасность европейскому футболу», — заявил Тебас.

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Функционер отметил, что «Сити» и парижане постоянно обходят правила финансового fair play, из-за чего имеют преимущество перед топ-клубами из других стран.

Правило финансового fair play было введено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2011 году. Согласно нему, клуб, с рядом оговорок, не может потратить за год больше денег, чем заработал. Нарушивших правила ждут финансовые санкции или отстранение от участия в еврокубках.

«Манчестер Сити» после трех туров имеет в активе семь очков и занимает второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). ПСЖ набрал шесть очков в трех матчах и расположился на третьем месте в чемпионате Франции.

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