Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Интер
Лечче
20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
27.08
Монпелье
Лион
Футбол. Еврокубки
27.08
Русенборг
Динамо З
Футбол. Еврокубки
27.08
Црвена Звезда
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
20:16 (мск), источник: Lenta.Ru

ПСЖ нашел замену Неймару в клубе-аутсайдере АПЛ

Парижский ПСЖ планирует приобрести форварда лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, если Неймар решит покинуть французскую команду. Об этом сообщает The Sun.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

За футболиста сборной Кот-д’Ивуара боссы парижан готовы выложить около 108 миллионов евро. На трансфере бразильца ПСЖ планирует заработать не менее 200 миллионов.

Представители французского клуба проведут переговоры с Заха уже на этой неделе, так как ПСЖ в любой момент может договориться о продаже Неймара в мадридский «Реал» или «Барселону».

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из каталонского клуба за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не попал в заявку на все три матча чемпионата Франции. Заха не отметился результативными действиями в трех встречах Английской премьер-лиги (АПЛ).

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кристал Пэлас
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Роман между Востоком и Западом»: история любви боксера из СССР и гимнастки из США
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Без Чалова и Соболева: что нужно знать о составе сборной России
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы РПЛ
Переезд в Россию или конец карьеры: чего ждать от Медведевой
«Манчестер Сити» и ПСЖ назвали угрозой футболу
Черчесов высказался о невызове некоторых игроков в сборную РФ
Английский футбольный клуб близок к исключению из лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь