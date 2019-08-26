ПСЖ нашел замену Неймару в клубе-аутсайдере АПЛ

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За футболиста сборной Кот-д’Ивуара боссы парижан готовы выложить около 108 миллионов евро. На трансфере бразильца ПСЖ планирует заработать не менее 200 миллионов.

Представители французского клуба проведут переговоры с Заха уже на этой неделе, так как ПСЖ в любой момент может договориться о продаже Неймара в мадридский «Реал» или «Барселону».