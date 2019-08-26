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21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте FootballJoe.

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Как уточняет The Sun, трехлетний Матео вскинул руки и закричал, когда полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир открыл счет. Сидевший рядом с семьей Месси форвард «Барселоны» Луис Суарес в шутку высказал мальчику претензию, после чего все засмеялись.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой «Барселоны» — 5:2.

Барселона
5:2
Первый тайм: 1:1
Бетис
Футбол, Испания, Тур 225.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 79159 зрителей
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)41′
Набиль Фекир(Лорен Морон)15′
Антуан Гризманн(Сержи Роберто)50′
Лорен Морон79′
Карлес Перес(Нелсон Семеду)56′
Жорди Альба(Серхио Бускетс)60′
Артуро Видаль(Антуан Гризманн)77′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Дани Фернандес Мартин
2Нелсон Семеду
22Эмерсон
18Жорди Альба
6Альфонсо Педраса
3Жерар Пике
32′
5Марк Бартра
15Клеман Лангле
12Решел да Силва Жуниор Сидней
20Сержи Роберто
8Набиль Фекир
21Френки де Йонг
16Лорен Морон
17Антуан Гризманн
14Виллиам Карвалью
90′
5Серхио Бускетс
74′
11Кристиан Тельо
61′
22Артуро Видаль
21Вилфрид Каптум
12Рафинья
81′
10Серхио Каналес
75′
24Хуниор Фирпо
20Диего Лайнес
27Карлес Перес
78′
18Андрес Гуардадо
61′
31Ансу Фати
17Санчес Родригес Хоакин
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)4
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
14Фолы12
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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