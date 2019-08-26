Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Как уточняет The Sun, трехлетний Матео вскинул руки и закричал, когда полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир открыл счет. Сидевший рядом с семьей Месси форвард «Барселоны» Луис Суарес в шутку высказал мальчику претензию, после чего все засмеялись.