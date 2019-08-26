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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионка Казахстана по футболу умерла в 36 лет

Она дважды играла на Олимпиаде и трижды — на ЧМ.

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Бывшая футболистка сборной Нигерии и «СШВСМ-Кайрат» Ифеани Чиджине скончалась в возрасте 36 лет.

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Твиттер Футбольной ассоциации Нигерии выразил соболезнования ее семье. По данным BBC, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

За карьеру Чиджине трижды играла на чемпионатах мира (1999, 2003 и 2007), а в 2000 и 2008 году участвовала в Олимпийских играх. В 1999 году в возрасте 16 лет она была самой юной участницей ЧМ. Всего за сборную форвард забила 16 голов в 68 матчах за сборную.

На клубном уровне Чиджине, кроме Нигерии, выступала за американскую «Индиану», финские «КМФ Куопио» и «ПК-35 Вантаа», российскую «Звезду-2005» и казахстанский «СШВСМ-Кайрат».

В 2012 году Чиджине стала чемпионкой страны вместе с алматинской командой, а в 2013-м сыграла в матчах Лиги чемпионов против английского «Арсенала» (1:7, 1:11).

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