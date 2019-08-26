Чемпионка Казахстана по футболу умерла в 36 лет

За карьеру Чиджине трижды играла на чемпионатах мира (1999, 2003 и 2007), а в 2000 и 2008 году участвовала в Олимпийских играх. В 1999 году в возрасте 16 лет она была самой юной участницей ЧМ. Всего за сборную форвард забила 16 голов в 68 матчах за сборную.