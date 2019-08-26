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26 августа, источник: Lenta.Ru

Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также защитники команды Трент-Александр Арнольд и Жоэль Матип вошли в сборную третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Помимо вышеперечисленных игроков, в символической команде также оказались:

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Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эмерсон («Челси»).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Харри Уилсон («Борнмут»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Себастьен Аллер («Вест Хэм»).

«Ливерпуль» в третьем туре обыграл «Арсенал» (3:1) и стал единоличным лидером АПЛ.

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