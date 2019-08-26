Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также защитники команды
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также защитники команды
Помимо вышеперечисленных игроков, в символической команде также оказались:
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эмерсон («Челси»).
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Харри Уилсон («Борнмут»).
Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Себастьен Аллер («Вест Хэм»).