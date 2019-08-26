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26 августа, источник: ТАСС

Гол Лукаку помог «Интеру» разгромить «Лечче» на старте чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 26 августа. Миланский «Интер» обыграл «Лечче» со счетом 4:0 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

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Источник: AP 2019

Голы забили Марцело Брозович (21-я минута), Стефано Сенси (24), Ромелу Лукаку (60) и Антонио Кандрева (84). На 76-й минуте встречи главный арбитр удалил бразильского форварда гостей Диего Фариаса.

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Свой первый официальный матч за «Интер» провел Лукаку, который перешел в миланский клуб в летнее трансферное окно из английского «Манчестер Юнайтед» за €80 млн. Лукаку забил гол впервые с 6 марта, когда он стал автором дубля в ворота французского ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Свой первый матч в качестве главного тренера «Интера» провел итальянец Антонио Конте, на этом посту он сменил соотечественника Лучано Спаллетти.

В следующем матче «Интер» на выезде встретится с «Кальяри», а «Лечче» дома сыграет с «Вероной». Обе встречи пройдут 1 сентября.

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Интер
4:0
Первый тайм: 2:0
Лечче
Футбол, Италия, Тур 126.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеФабио Ливерани
Голы
Марсело Брозович(Квадво Асамоа)21′
Стефано Сенси(Матиас Весино)24′
Ромелу Лукаку60′
Антонио Кандрева(Николо Барелла)84′
Составы команд
1Самир Ханданович
21Васкунселос Феррейра Габриэл
13Андреа Раноккиа
5Фабио Лучони
18Квадво Асамоа
13Лука Россеттини
33Данило Д`Амброзио
27Марко Кальдерони
37Милан Шкриньяр
37Жан Маер
77Марсело Брозович
77Панайотис Тахцидис
9Ромелу Лукаку
9Джанлука Лападула
52′
87Антонио Кандрева
10Филиппо Фалько
8Матиас Весино
66′
29Андреа Рисполи
72′
23Николо Барелла
6Ромарио Бензар
12Стефано Сенси
73′
4Якопо Петриччоне
38′61′
5Роберто Гальярдини
8Марко Манкосу
10Лаутаро Мартинес
40′78′
19Андреа Ла Мантия
61′
16Маттео Политано
17Диегу Фариас
76′
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
24Удары (всего)17
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
13Фолы9
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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