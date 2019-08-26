Гол Лукаку помог «Интеру» разгромить «Лечче» на старте чемпионата Италии по футболу

Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Свой первый официальный матч за «Интер» провел Лукаку, который перешел в миланский клуб в летнее трансферное окно из английского «Манчестер Юнайтед» за €80 млн. Лукаку забил гол впервые с 6 марта, когда он стал автором дубля в ворота французского ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.