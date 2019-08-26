Гол Лукаку помог «Интеру» разгромить «Лечче» на старте чемпионата Италии по футболу

Голы забили Марцело Брозович (21-я минута), Стефано Сенси (24), Ромелу Лукаку (60) и Антонио Кандрева (84). На 76-й минуте встречи главный арбитр удалил бразильского форварда гостей Диего Фариаса.
Свой первый официальный матч за «Интер» провел Лукаку, который перешел в миланский клуб в летнее трансферное окно из английского «Манчестер Юнайтед» за €80 млн. Лукаку забил гол впервые с 6 марта, когда он стал автором дубля в ворота французского ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Свой первый матч в качестве главного тренера «Интера» провел итальянец Антонио Конте, на этом посту он сменил соотечественника Лучано Спаллетти.
В следующем матче «Интер» на выезде встретится с «Кальяри», а «Лечче» дома сыграет с «Вероной». Обе встречи пройдут 1 сентября.