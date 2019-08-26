«Барселона» представила статую Йохана Кройфа на стадионе «Камп Ноу»

«Статуя является предметом гордости для всей нашей семьи. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Это особенное место для отца, где он провел много времени в качестве игрока и тренера», — заявил сын Кройфа Йорди.

Кройф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Он играл за «Барселону» с 1973 по 1978 год и тренировал ее с 1988 по 1996 год. В качестве футболиста Кройф выиграл с «сине-гранатовыми» чемпионат и Кубок Испании. Как тренер он завоевал с каталонцами четыре чемпионских титула, один Кубок и три Суперкубка Испании, Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.