Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча
В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче».
В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче».
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. В первом тайме по голу забили полузащитники Марсело Брозович (21-я минута) и Стефано Сенси (24-я минута), а во втором отличились новичок команды Ромелу Лукаку (60-я минута) и хавбек Антонио Кандрева (84-я минута).
Таким образом, главный тренер «Интера» Антонио Конте вошёл в историю нерадзурри, став третьим наставником команды, сумевшим выиграть первую официальную встречу с разницей в 4 мяча.
Ранее это достижение покорилось знаменитому Джузеппе Меацце, тренировавшему «Интер» с 1947 по 1948 год, а также в середине 50-х годов прошлого века, и легендарному Эленио Эррере, который работал в команде с 1960 по 1968 и с 1973 по 1974 год.
|Антонио Конте
|Фабио Ливерани
|Марсело Брозович(Квадво Асамоа)
|21′
|Стефано Сенси(Матиас Весино)
|24′
|Ромелу Лукаку
|60′
|Антонио Кандрева(Николо Барелла)
|84′
|1
|Самир Ханданович
|21
|Васкунселос Феррейра Габриэл
|13
|Андреа Раноккиа
|5
|Фабио Лучони
|18
|Квадво Асамоа
|13
|Лука Россеттини
|33
|Данило Д`Амброзио
|27
|Марко Кальдерони
|37
|Милан Шкриньяр
|37
|Жан Маер
|77
|Марсело Брозович
|77
|Панайотис Тахцидис
|9
|Ромелу Лукаку
|9
|Джанлука Лападула
52′
|87
|Антонио Кандрева
|10
|Филиппо Фалько
|8
|Матиас Весино
66′
|29
|Андреа Рисполи
72′
|23
|Николо Барелла
|6
|Ромарио Бензар
|12
|Стефано Сенси
73′
|4
|Якопо Петриччоне
38′61′
|5
|Роберто Гальярдини
|8
|Марко Манкосу
|10
|Лаутаро Мартинес
40′78′
|19
|Андреа Ла Мантия
61′
|16
|Маттео Политано
|17
|Диегу Фариас
76′
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|17
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)