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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче».

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. В первом тайме по голу забили полузащитники Марсело Брозович (21-я минута) и Стефано Сенси (24-я минута), а во втором отличились новичок команды Ромелу Лукаку (60-я минута) и хавбек Антонио Кандрева (84-я минута).

Таким образом, главный тренер «Интера» Антонио Конте вошёл в историю нерадзурри, став третьим наставником команды, сумевшим выиграть первую официальную встречу с разницей в 4 мяча.

Ранее это достижение покорилось знаменитому Джузеппе Меацце, тренировавшему «Интер» с 1947 по 1948 год, а также в середине 50-х годов прошлого века, и легендарному Эленио Эррере, который работал в команде с 1960 по 1968 и с 1973 по 1974 год.

Интер
4:0
Первый тайм: 2:0
Лечче
Футбол, Италия, Тур 126.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеФабио Ливерани
Голы
Марсело Брозович(Квадво Асамоа)21′
Стефано Сенси(Матиас Весино)24′
Ромелу Лукаку60′
Антонио Кандрева(Николо Барелла)84′
Составы команд
1Самир Ханданович
21Васкунселос Феррейра Габриэл
13Андреа Раноккиа
5Фабио Лучони
18Квадво Асамоа
13Лука Россеттини
33Данило Д`Амброзио
27Марко Кальдерони
37Милан Шкриньяр
37Жан Маер
77Марсело Брозович
77Панайотис Тахцидис
9Ромелу Лукаку
9Джанлука Лападула
52′
87Антонио Кандрева
10Филиппо Фалько
8Матиас Весино
66′
29Андреа Рисполи
72′
23Николо Барелла
6Ромарио Бензар
12Стефано Сенси
73′
4Якопо Петриччоне
38′61′
5Роберто Гальярдини
8Марко Манкосу
10Лаутаро Мартинес
40′78′
19Андреа Ла Мантия
61′
16Маттео Политано
17Диегу Фариас
76′
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
24Удары (всего)17
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
13Фолы9
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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