Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. В первом тайме по голу забили полузащитники Марсело Брозович (21-я минута) и Стефано Сенси (24-я минута), а во втором отличились новичок команды Ромелу Лукаку (60-я минута) и хавбек Антонио Кандрева (84-я минута).

Ранее это достижение покорилось знаменитому Джузеппе Меацце, тренировавшему «Интер» с 1947 по 1948 год, а также в середине 50-х годов прошлого века, и легендарному Эленио Эррере, который работал в команде с 1960 по 1968 и с 1973 по 1974 год.