Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего
«Мы оставили наш директ открытым для того, чтобы быть милыми. И всё, что мы получили, — это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Фила Джонса и Мустафи», — говорится в сообщении «Зенита».
В текущем сезоне английской
Фил Джонс также не выходит в старте «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес «Ньюкасл Юнайтед».