Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Мы оставили наш директ открытым для того, чтобы быть милыми. И всё, что мы получили, — это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Фила Джонса и Мустафи», — говорится в сообщении «Зенита».