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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» будет обходиться без Родригеса три недели

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).

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Источник: Reuters

По результатам обследования врачи диагностировали у него повреждение мышцы голени, сообщает пресс-служба «Реала».

Согласно предварительному заключению, футболист будет восстанавливаться не менее трёх недель.

Последние два сезона 28-летний Родригес провёл на правах аренды в’Баварии. За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.

Помимо выступлений за «Реал» и «Баварию», колумбиец играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако». Хамес — чемпион Аргентины, Португалии, Испании, Германии. Рекордсмен сборной Колумбии по количеству голов на чемпионатах мира — 6 мячей.

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