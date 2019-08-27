«Реал» будет обходиться без Родригеса три недели
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).
По результатам обследования врачи диагностировали у него повреждение мышцы голени, сообщает
Согласно предварительному заключению, футболист будет восстанавливаться не менее трёх недель.
Последние два сезона 28-летний Родригес провёл на правах аренды в’Баварии. За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.
Помимо выступлений за «Реал» и «Баварию», колумбиец играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако». Хамес — чемпион Аргентины, Португалии, Испании, Германии. Рекордсмен сборной Колумбии по количеству голов на чемпионатах мира — 6 мячей.