«Реал» будет обходиться без Родригеса три недели

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По результатам обследования врачи диагностировали у него повреждение мышцы голени, сообщает пресс-служба «Реала».

Согласно предварительному заключению, футболист будет восстанавливаться не менее трёх недель.

Последние два сезона 28-летний Родригес провёл на правах аренды в’Баварии. За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.