Зидан все еще хочет купить Погба в «Реал». «МЮ» требует € 200 млн

Сам Погба не намерен более требовать от «Манчестер Юнайтед» трансфер, однако в том случае, если клубы договорятся, подпишет соглашение с испанским грандом. Учитывая то, что найти замену Погба манкунианский клуб уже не сможет, потенциальная компенсация за полузащитника видится им внушительной — переговоры «МЮ» начнёт вести только после того, как получит предложение в € 200 млн.