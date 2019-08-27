Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Кантона стал обладателем награды президента УЕФА

«Это игрок наивысшего калибра, который вкладывает сердце и душу в ценности, в которые верит. Эта награда — не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.