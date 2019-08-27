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14:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Кантона стал обладателем награды президента УЕФА

ТАСС, 27 августа. Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2019

53-летний Кантона получит награду в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Это игрок наивысшего калибра, который вкладывает сердце и душу в ценности, в которые верит. Эта награда — не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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Кантона выступал за французские команды «Осер», «Марсель», «Ним», «Бордо», «Монпелье» и «Мартиг», также представлял английские «Лидс» и «Манчестер Юнайтед», за который провел 143 матча, забив 64 гола. Он становился обладателем Кубка Франции, Суперкубка и Кубка Англии, чемпионом Английской премьер-лиги (четыре раза). Он был признан лучшим футболистом Европы (1996), введен в Зал славы английского футбола (2002), становился обладателем премии Golden Foot (2012).
Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2005).

Награда президента УЕФА была представлена в 1998 году, она присуждается за выдающиеся успехи и профессиональное мастерство. Прошлогодним обладателем премии стал бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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