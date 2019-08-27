Адиль Рами перешел из «Марселя» в «Фенербахче»

Рами с 2017 года выступал за французский «Марсель», в составе которого провел в общей сложности 75 матчей, забил 3 гола. Ранее он также защищал цвета французского «Лилля», испанских «Валенсии» и «Севильи», итальянского «Милана». Рами сыграл 36 матчей за сборную Франции, которая в прошлом году стала чемпионом мира.