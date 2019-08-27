Адиль Рами перешел из «Марселя» в «Фенербахче»
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на своем официальном сайте объявил о переходе французского защитника Адиля Рами.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на своем официальном сайте объявил о переходе французского защитника Адиля Рами.
Как отмечается в сообщении, контракт с 33-летним футболистом заключен по схеме «1+1».
Рами с 2017 года выступал за французский «Марсель», в составе которого провел в общей сложности 75 матчей, забил 3 гола. Ранее он также защищал цвета французского «Лилля», испанских «Валенсии» и «Севильи», итальянского «Милана». Рами сыграл 36 матчей за сборную Франции, которая в прошлом году стала чемпионом мира.