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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адиль Рами перешел из «Марселя» в «Фенербахче»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на своем официальном сайте объявил о переходе французского защитника Адиля Рами.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 33-летним футболистом заключен по схеме «1+1».

Рами с 2017 года выступал за французский «Марсель», в составе которого провел в общей сложности 75 матчей, забил 3 гола. Ранее он также защищал цвета французского «Лилля», испанских «Валенсии» и «Севильи», итальянского «Милана». Рами сыграл 36 матчей за сборную Франции, которая в прошлом году стала чемпионом мира.

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