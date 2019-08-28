Английский клуб со 124-летней историей лишен профессионального статуса
Клуб «Бери» исключен из Английской футбольной лиги и потерял статус профессиональной команды, сообщается на официальном сайте организации.
Клуб «Бери» исключен из Английской футбольной лиги и потерял статус профессиональной команды, сообщается на официальном сайте организации.
Клуб из пригорода Манчестера являлся профессиональным с 1895 года. В настоящее время он испытывает серьезные финансовые проблемы. Представителям команды не удалось предоставить гарантии и найти покупателей в необходимые сроки.
Выступление в третьем английском дивизионе продолжат 23 команды. Зона вылета сократилась до трех строчек. Со следующего сезона в турнире вновь будет 24 команды.