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11:11 (мск), источник: Газета.Ру

Английский клуб со 124-летней историей лишен профессионального статуса

Клуб «Бери» исключен из Английской футбольной лиги и потерял статус профессиональной команды, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

Клуб из пригорода Манчестера являлся профессиональным с 1895 года. В настоящее время он испытывает серьезные финансовые проблемы. Представителям команды не удалось предоставить гарантии и найти покупателей в необходимые сроки.

Выступление в третьем английском дивизионе продолжат 23 команды. Зона вылета сократилась до трех строчек. Со следующего сезона в турнире вновь будет 24 команды.

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