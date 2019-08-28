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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ вынесла вердикт по скандальному пенальти «Ордабасы» и наказала судью

Казахстанская футбольная федерация вынесла вердикт по скандальному пенальти «Ордабасы» в ворота «Шахтера» и наказала судью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В центре внимания оказался матч 24-го тура КПЛ между клубом из Шымкента и карагандинским «Шахтером».

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На 96-й минуте при счете 2:2 главный судья Булат Сариев из Уральска назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игроки и тренеры выражали недовольство и окружили арбитра.

Охранять рефери принялись сотрудники СОБР.

«Все члены комиссии единогласно приняли решение, что в том игровом эпизоде нарушения правил не было. Защитник играл в мяч. Арбитры допустили ошибку в командной работе. В соответствии с нашими регламентирующими документами арбитр будет отстранен до конца сезона. Его ассистент отстранен на четыре тура КПЛ», — озвучил глава судейской комиссии КФФ Сергей Кенетаев.

Напомним, из-за недовольства пенальти удалось пробить только на 100-й минуте.

Матч в итоге завершился победой «Ордабасы» со счетом 3:2.

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