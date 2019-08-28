КФФ вынесла вердикт по скандальному пенальти «Ордабасы» и наказала судью

На 96-й минуте при счете 2:2 главный судья Булат Сариев из Уральска назначил пенальти в ворота «Шахтера». Игроки и тренеры выражали недовольство и окружили арбитра.

«Все члены комиссии единогласно приняли решение, что в том игровом эпизоде нарушения правил не было. Защитник играл в мяч. Арбитры допустили ошибку в командной работе. В соответствии с нашими регламентирующими документами арбитр будет отстранен до конца сезона. Его ассистент отстранен на четыре тура КПЛ», — озвучил глава судейской комиссии КФФ Сергей Кенетаев.