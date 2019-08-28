Экс-легионер КПЛ с казахстанским паспортом сменил клуб

Только в июле он из «Пролетара» переходил в «Графичар Белград», а уже в августе стал игроком команды «Кабел Нови Сад», с которой подписал однолетний контракт. Новый клуб Говедарицы лидирует после пяти туров.

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Казахстанским болельщикам сербский полузащитник хорошо известен по выступлениям за «Иртыш» (2010−2014), «Акжайык» (2016−2017), «Тараз» (2018).

В составе павлодарского клуба становился бронзовым и серебряным призером КПЛ в сезонах 2010 и 2012 годов, а также финалистом Кубка страны-2012. С таразцами выигрывал «золото» первой лиги Казахстана в 2018 году.

В 2014 году получил казахстанское гражданство.